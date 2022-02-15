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Расписание трансляций четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022

Расписание трансляций четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022
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Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф.

Календарь Олимпийских игр 2022 года

Расписание трансляций четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022:

7:10 мск — США — Словакия — «Матч ТВ»;

9:00 мск — Россия — Дания — Первый канал;

11:40 мск — Финляндия — Швейцария — «Матч! Игра», «Матч ТВ»;

16:30 мск — Швеция — Канада — «Матч ТВ».

Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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