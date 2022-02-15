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Рижское «Динамо» расторгло контракты с четырьмя игроками

Рижское «Динамо» расторгло контракты с четырьмя игроками
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Рижское «Динамо» расторгло контракты с рядом игроков, сообщается на официальном сайте команды.

27-летний канадский нападающий Хантер Шинкарук подпишет контракт со шведским ХВ-71. Кроме того, рижане расторгли соглашения с защитником Оскаром Цибульскисом, а также форвардами Янисом Шваненбергсом и Филипом Бунцисом.

В этом сезоне Шинкарук принял участие в 39 встречах за «Динамо», в которых набрал 13 (5+8) очков. 33-летний Цибульскис отыграл 31 матч в текущем сезоне КХЛ, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. На счету 20-летнего Шваненбергса 2 (1+1) очка в 17 встречах. 24-летний Бунцис за 37 матчей набрал 3 (1+2) балла.

Ранее стало известно, что целая группа игроков покинет клуб КХЛ. 5 февраля руководство Континентальной хоккейной лиги объявило, что этот регулярный чемпионат не будет доигран. Рижское «Динамо» не попало в плей-офф.

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