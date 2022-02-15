Ковальчук: в сборной России есть чемпионы. Они проявят лидерские качества в нужный момент

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, как после пяти Олимпиад в качестве игрока привыкает к новой должности на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Сейчас переживаю за сборную ещё больше, чем когда сам играл. Потому что, когда на льду не можешь помочь, ещё страшнее. В раздевалке общаюсь, пытаюсь передать уверенность, подсказать что-то.

У нас в этой сборной семь-восемь олимпийских чемпионов, поэтому я уверен, что они проявят лидерские качества в нужный момент. За это я не переживаю», — приводит слова Ковальчука официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Напомним, завтра, 16 февраля, сборные России и Дании проведут матч в рамках четвертьфинала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Встреча состоится на стадионе «Укэсун Спортс-центр» и начнётся в 9:00 по московскому времени.