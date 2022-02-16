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Тарасенко отметился заброшенной шайбой в матче с «Оттавой», набрав 42-е очко в сезоне

Тарасенко отметился заброшенной шайбой в матче с «Оттавой», набрав 42-е очко в сезоне
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 3:2.

На 3-й минуте 2-го периода хоккеистам «Сент-Луиса» удалось реализовать первое же удаление в составе «Оттавы», а автором заброшенной шайбой после длительного розыгрыша стал 30-летний российский нападающий Владимир Тарасенко, отметившийся ярким и точным кистевым броском. Ему ассистировали соотечественник Павел Бучневич и нападающий Райан Томас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Отметим, что уже спустя две минуты Тарасенко заработал ещё один балл за результативность, как и Бучневич, отдав голевую передачу на Томаса.

Таким образом, в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на счету Тарасенко стало 43 (17+26) очка при показателе полезности «-1».

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