Игорь Шестёркин – первая звезда матча «Рейнджерс» – «Бостон»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.
Российский голкипер Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. Вторым стал К'Андре Миллер. Третье же место за Джереми Свейманом.
У гостей забил Чарли Койл, а у хозяев – Филип Хитил. Решающий буллит за К'Андре Миллером.
Российский нападающий Артемий Панарин реализовал свой буллит, Игорь Шестёркин совершил 31 сейв.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 30 игр в НХЛ, в которых пропустил 60 шайб. В среднем голкипер пропускает по две шайбы за матч.
Новость по теме«Рейнджерс» одолел «Бостон», Панарин реализовал свой буллит
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