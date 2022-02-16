Владимир Тарасенко признан первой звездой в матче с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости выиграли – 5:2.



Российский нападающий Владимир Тарасенко признан первой звездой матча, на счету которого 2 гола и один ассист. Вторым стал Павел Бучневич, который отдал три голевые передачи. Третье место за Робертом Томасом, у которого одна заброшенная шайба и две голевые.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Брэйден Шенн из «Сент-Луиса», затем в составе хозяев отличился Тим Штюцле.



Во втором периоде Владимир Тарасенко с передачи Павла Бучневича вновь вывел «Блюз» вперёд, а через несколько минут оба россиянина ассистировали Роберту Томасу, забросившему третью шайбу гостей. До конца периода Паркер Келли отыграл одну шайбу для «Оттавы».



В третьем периоде Оскар Сундквист из «Сент-Луиса» забил четвёртый гол своей команды. На 58-й минуте встречи Тарасенко установил окончательный счёт на табло, голевой хет-трик оформил Бучневич.

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