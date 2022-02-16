Макдэвид вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по количеству сезонов с 25+ голами

На стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После второго периода счёт равный — 1:1.
На 38-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса» канадский капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид восстановил равенство во встрече — 1:1. Нападающий забросил свою 25-ю шайбу в текущем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид в шестом сезоне забивает за «Эдмонтон» не менее 25 голов. Канадский форвард вышел по этому показателю на пятое место в истории «Ойлерз», сравнявшись с Райаном Смитом и своим одноклубником Леоном Драйзайтлем. Больше лишь у Марка Мессье (8 сезонов), Гленна Андерсона, Уэйна Гретцки (у обоих — по 9 сезонов) и Яри Курри (10 сезонов).
- 16 февраля 2022
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