Главные матчи России на Олимпиаде! Начинаем в четвертьфинале с Данией. LIVE

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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании, которая накануне в квалификационном раунде оказалась сильнее Латвии.

Отчётную встречу с датчанами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Начало матча запланировано на 9:00 по московскому времени.

«Что думаю о матче с Данией? Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и побеждать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.

Какие выводы можно сделать по первому матчу с Данией? Это хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждёт. Нужно наладить игру в неравных составах, это основное.

Есть ли понимание, что случилось с меньшинством в матче с Чехией? Есть, мы разобрали те моменты, которые нужно подтянуть. Ну и отдадим должное — у Чехии играют очень хорошие мастера», — считает защитник российской сборной Егор Яковлев.