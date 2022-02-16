Главные матчи России на Олимпиаде! Начинаем в четвертьфинале с Данией. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании, которая накануне в квалификационном раунде оказалась сильнее Латвии.
Отчётную встречу с датчанами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Начало матча запланировано на 9:00 по московскому времени.
«Что думаю о матче с Данией? Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и побеждать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.
Какие выводы можно сделать по первому матчу с Данией? Это хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждёт. Нужно наладить игру в неравных составах, это основное.
Есть ли понимание, что случилось с меньшинством в матче с Чехией? Есть, мы разобрали те моменты, которые нужно подтянуть. Ну и отдадим должное — у Чехии играют очень хорошие мастера», — считает защитник российской сборной Егор Яковлев.
- 16 февраля 2022
-
00:43
-
00:27
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:12
-
19:52
-
19:26
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:09
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:11