Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Олимпиада — 2022 в Пекине, Россия — Дания, 16.02.2022, онлайн-трансляция четвертьфинала

Главные матчи России на Олимпиаде! Начинаем в четвертьфинале с Данией. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Олимпиада – 2022 в Пекине, Россия – Дания. LIVE
Комментарии
Ключевые новости и все события вокруг важной встречи — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании, которая накануне в квалификационном раунде оказалась сильнее Латвии.

Отчётную встречу с датчанами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Начало матча запланировано на 9:00 по московскому времени.

Сетка плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

«Что думаю о матче с Данией? Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и побеждать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.

Какие выводы можно сделать по первому матчу с Данией? Это хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждёт. Нужно наладить игру в неравных составах, это основное.

Есть ли понимание, что случилось с меньшинством в матче с Чехией? Есть, мы разобрали те моменты, которые нужно подтянуть. Ну и отдадим должное — у Чехии играют очень хорошие мастера», — считает защитник российской сборной Егор Яковлев.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Дания
Новость по теме
Россия — Дания в четвертьфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022