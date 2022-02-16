Словакия сравняла счёт на 60-й минуте четвертьфинала Олимпиады с США

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором играют сборные США и Словакии. После третьего периода счёт равный — 2:2.

На последней минуте игрового отрезка при счёте 2:1 в пользу американцев словаки заменили голкипера на шестого полевого игрока. Это принесло свои плоды — Марек Гривик сумел сравнять счёт — 2:2. Очки за результативные передачи получили Михал Чайковски и Либор Гудачек.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.