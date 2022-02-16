Шестёркин в ярости ударил клюшкой по борту после замены в овертайме матча с «Бостоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.
За 40 секунд до конца овертайма тренерский штаб «рейнджеров» решил заменить российского голкипера Игоря Шестёркина. Это было сделано из-за того, что ему в шлем попала шайба. Голкипера проверили на сотрясение мозга, вместо него в ворота встал Александр Георгиев. Игорь Шестёркин был раздосадован из-за своей замены и, покидая площадку, ударил клюшкой по борту.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что позже Шестёркин вернулся на лёд и принял участие в буллитной серии. Россиянин был признан первой звездой матча.
- 16 февраля 2022
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