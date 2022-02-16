«А где голы?» Б. Михайлов недоволен игрой нападающих сборной России в матче с Данией на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России в матче с национальной командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Сборная выполнила главную задачу — обыграла датчан. Из положительного: хотел бы выделить вратаря Федотова. Но есть претензии к нападающим — создали много моментов, а где голы? В следующей игре нападающие сборной обязаны себя зарекомендовать. Нападающих ценят по заброшенным шайбам. В следующей игре должны сыграть строже в обороне, а про атаку я уже сказал. Но моментами было ясно, что команда нацелена на победу: были блокировки шайб — это радует.



На кого бы мы ни вышли в полуфинале — надо играть на победу. Вот и всё», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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