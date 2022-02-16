Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Тяжёлый матч. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось всё решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось два главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться.



Что случилось в третьем периоде, когда у датчан были реальные шансы сравнять счёт? Потеряли концентрацию. Когда счёт был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.



Нестеров и Войнов сказали, что им после раскатки было сказано бросать верхом? После второго периода в раздевалке я сказал, чтобы бросали верхом. И перед матчем мы говорили, что вратарь датчан часто садится. Ну а во втором периоде было очевидно, что он постоянно сидит. Просили ребят, чтобы если они вылезают на ворота, то бросали верхом.



Посадил Галиева? Он играл в третьем периоде — одну смену провёл. У нас команда: кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, лучше двигался. Те перестановки, которые делались в процессе матча, были необходимы. Неправильно будет сказать, что мы его посадили. Просто на какие-то отрезки выходили другие сочетания. Если посмотрите игру, то мы пробовали много перестановок, в том числе и не связанные с Галиевым.



Удаление Плотникова — это игровой момент, клюшка была на льду. Такое бывает, когда идёт борьба и ты борешься за шайбу. Ключевое вбрасывание проиграли, когда датчане забили? Если рассматривать полностью ту шайбу, то там много нюансов. От конька нашего защитника шайба отскочила в сторону ворот. Эти удаления, конечно, иногда ломают ритм игры. Постараемся, чтобы в дальнейшем этого не было», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.