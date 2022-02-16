Иван Федотов: ощущения от игры лучше, когда живёшь моментами, а не просто наблюдаешь

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов поделился эмоциями от победы над национальной командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Тяжёлый, непростой матч. Особенно первые два периода — у меня было мало работы, мало бросков. Сложно держать себя в концентрации. Мы предполагали, что в третьем периоде станет ещё сложнее. Датчанам было нечего терять, они стали чаще бросать. Пришлось покувыркаться, попрыгать. Нам нужно построже играть в равных составах. Пропустили ненужный гол. Есть над чем поработать. Подкорректируем детали. Правильно всё говорят — кубки выигрываются в неравных составах. В большинстве и меньшинстве нам надо играть лучше.
Не замёрз ли я в первые два периода? Нет, нормально. Я чуть двигался. Конечно, игровой ритм не такой, как в третьем периоде. Вошёл в игру, попрыгал, половил движение. Стало интереснее играть, чем в первом и втором периодах. Ощущения от игры лучше, когда живёшь моментами, а не просто наблюдаешь как зритель.
Со стороны может показаться, что мы должны быть явными фаворитами и всех обыгрывать по 5:0, по 10:0, но все команды здесь умеют играть от обороны, особенно в плей-офф. Все понимают, у кого какие сильные и слабые стороны. Первые два периода датчане окопались и играли по счёту. Они понимали, что мы более мастеровитые и креативные. Им тяжелее играть в наш хоккей.
Сейв при выходе «два в одного» в концовке? За пять минут до конца в большинстве был такой момент. Я сыграл по ситуации. Нужно было это сделать. Стал бы счёт 2:2, и непонятно, как дальше играть. Да, это был бы не конец. Мне надо было дать возможность команде остаться в игре. Сделал всё, что мог.
Угощу ли Войнова ужином за сейв? Сначала пусть мне за первые две игры сделают ужин, а потом поговорим. А по моменту Слава — молодчик! Здорово сыграл», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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