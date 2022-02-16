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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин прокомментировал победу в матче с «Бостоном»

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин прокомментировал победу в матче с «Бостоном»
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1, Б).

«Ко мне подошла медицинская бригада и дала анкету, которую я довольно быстро заполнил. К счастью, я успел вовремя вернуться к буллитам. Трибуны, кричащие мою фамилию, дали мне столько энергии, что я ничего не мог сделать, кроме как спасти игру», — цитирует Шестеркина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

Российский голкипер Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. Вторым стал К'Андре Миллер. Третье место за Джереми Свейманом.

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