Ялонен — о возможном матче с Россией на ОИ: это точно будет великий финал для обеих стран

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады в Пекине (5:1).



«Мы провели хороший матч, здорово начали его, реализовали свои моменты, повели 2:0. Для финского хоккея очень хорошо, что мы в четвёрке сильнейших и будем играть за медали на этой Олимпиаде.



Почему эта сборная Финляндии так сильна в атаке? У нас есть много хороших игроков – с характером, с мастерством, и мы играем друг за друга. Но в других командах тоже хорошие игроки, например, Швейцарию мы обыграли 5:1, но счёт не отражает характер игры, она была равной.



Мы в двух шагах от исторического золота? Надо идти шаг за шагом, надо сначала обыграть Словакию, чтобы попасть в финал и там уже, возможно, выиграть золотую медаль. Мы идём шаг за шагом.



Удивлён ли, что в полуфинале сыграем со Словакией? Перед матчем мы думали, что в случае победы выходим на Россию. Но такова жизнь, мы это не можем контролировать. Надо обыгрывать любого, на кого бы ни вышли.



Возможный финал с Россией? Если мы победим Словакию, а Россия обыграет Швецию или Канаду, то мы сыграем с Россией, и это точно будет великий финал для обеих стран», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.