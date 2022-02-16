Стало известно время начала полуфинального матча сборной России по хоккею на Олимпиаде

Стало известно время начала полуфинальных матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Обе встречи запланированы на 18 февраля.
Сборная России начнёт свой матч в 16:10 по московскому времени. Соперник российской команды по полуфиналу определится сегодня в четвертьфинальной встрече между Швецией и Канадой, которая стартует в 16:30 мск.
Начало другого полуфинала запланировано на 7:10 мск.
Полуфиналы:
7:10 мск, Финляндия — Словакия;
16:10 мск, Россия — Швеция/ Канада.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.
Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Словакия в серии буллитов обыграла команду США, а Финляндия оказалась сильнее Швейцарии.
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- 16 февраля 2022
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