Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады

Только что в Пекине (Китай) завершился финальный матч женского олимпийского турнира по хоккею, где встречались сборные Канады и США. Игра закончилась победой канадской сборной со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).



В составе канадской команды дубль оформила Мари-Филип Пулен, ещё одна шайба на счету Сары Нурс. У США голы забили Хилари Найт и Аманда Кессел.

Отметим, что Мари-Филип Пулен стала первым игроком в истории, забившим голы в четырёх финалах Олимпиад. Ранее она также оформляла дубли в ворота сборной США на Играх в Ванкувере и Сочи, а в Пхёнчхане забила американкам один гол.



В мужском хоккее ещё ни один игрок не забивал в четырёх финалах Олимпиад.



Напомним, Мари-Филип Пулен была знаменосцем канадской команды на открытии Олимпиады.