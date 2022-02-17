Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады

Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады
Комментарии

Только что в Пекине (Китай) завершился финальный матч женского олимпийского турнира по хоккею, где встречались сборные Канады и США. Игра закончилась победой канадской сборной со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

В составе канадской команды дубль оформила Мари-Филип Пулен, ещё одна шайба на счету Сары Нурс. У США голы забили Хилари Найт и Аманда Кессел.

Олимпийские игры 2022 (ж). Финал
17 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
США
1:0 Нурс (Томпсон, Пулен) – 07:50' (5x5)   2:0 Пулен – 15:02' (5x5)   3:0 Пулен (Дженнер, Нурс) – 29:08' (5x5)   3:1 Найт (Брандт) – 36:39' (4x5)   3:2 Кессел (Рок, Карпентер) – 59:47' (6x4)

Отметим, что Мари-Филип Пулен стала первым игроком в истории, забившим голы в четырёх финалах Олимпиад. Ранее она также оформляла дубли в ворота сборной США на Играх в Ванкувере и Сочи, а в Пхёнчхане забила американкам один гол.

В мужском хоккее ещё ни один игрок не забивал в четырёх финалах Олимпиад.

Напомним, Мари-Филип Пулен была знаменосцем канадской команды на открытии Олимпиады.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022