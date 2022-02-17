Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады
Поделиться
Только что в Пекине (Китай) завершился финальный матч женского олимпийского турнира по хоккею, где встречались сборные Канады и США. Игра закончилась победой канадской сборной со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
В составе канадской команды дубль оформила Мари-Филип Пулен, ещё одна шайба на счету Сары Нурс. У США голы забили Хилари Найт и Аманда Кессел.
Олимпийские игры 2022 (ж). Финал
17 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
США
1:0 Нурс (Томпсон, Пулен) – 07:50' (5x5) 2:0 Пулен – 15:02' (5x5) 3:0 Пулен (Дженнер, Нурс) – 29:08' (5x5) 3:1 Найт (Брандт) – 36:39' (4x5) 3:2 Кессел (Рок, Карпентер) – 59:47' (6x4)
Отметим, что Мари-Филип Пулен стала первым игроком в истории, забившим голы в четырёх финалах Олимпиад. Ранее она также оформляла дубли в ворота сборной США на Играх в Ванкувере и Сочи, а в Пхёнчхане забила американкам один гол.
В мужском хоккее ещё ни один игрок не забивал в четырёх финалах Олимпиад.
Напомним, Мари-Филип Пулен была знаменосцем канадской команды на открытии Олимпиады.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
10:20
-
09:29
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
22:36
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:35
-
21:30
-
21:15
-
21:03
-
20:44
-
20:34
-
20:29
Партнерский контент