Григоренко: уже сказали Валльмарку, чтобы больше не забивал. Уже достаточно

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился мнением об Олимпиаде в Пекине.

«Сравнить чувства на той Олимпиаде и сейчас? Трудно вспомнить, какие чувства были четыре года назад на тренировке перед той игрой. Если вспоминать игру, мы играли неплохо, здорово оборонялись, вовремя забили два гола один за другим, выиграли. Завтра нужно постараться сыграть первым номером, не удаляться. Дисциплина будет решать многое.

И Россия, и Швеция здесь играют 1:0, 2:0, почему стили команд изменились? Я бы не сказал, что изменились. Мне кажется, здесь просто всё идёт на результат. Кто меньше ошибается, тот и побеждает. Канадцев со шведами смотришь – вроде моментов не было, но игра была достаточно зрелищной, много силовой борьбы, тактики. Плюс если сильные команды играют, очень сложно забивать «пять на пять».

В чём минусы Юханссона, забивал ли ему на тренировке каждый раз? Каждый раз не получается. Ларс – хороший вратарь. Думаю, важно будет создавать перед ним трафик, доставлять шайбу до ворот, напрягать его как можно больше и быть похладнокровнее в завершении.

Могу ли сказать Валльмарку, чтобы больше не забивал? Да мы ему уже сказали, что достаточно», – передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.