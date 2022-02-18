Россия — Швеция на ОИ-2022: прямая трансляция — на «России 1»

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.



Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Дании.

Шведы также вышли в четвертьфинал из группы, став лучшей командой, занявшей второе место в квартете. На предыдущей стадии плей-офф Швеция выиграла у Канады.

19 февраля состоится матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 7:10 мск).

Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «инстаграме». Жми и участвуй