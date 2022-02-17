«Детройт» рассматривает возможность обмена российского форварда Наместникова
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«Детройт Ред Уингз» готов рассмотреть возможность обмена российского нападающего клуба Владислава Наместникова, сообщает The Fourth Period.
Контракт 29-летнего форварда с «красными крыльями» истекает предстоящим летом. «Детройт» не вступал с Наместниковым в диалог о продлении контракта. Также отмечается, что клуб хотел бы сохранить права на игрока и пойдёт на обмен только если получит хорошее предложение.
По текущему соглашению Наместников получает $ 2 млн в год.
В текущем сезоне на счету 29-летнего Наместникова 49 матчей, в которых ему удалось набрать 23 (13+10) очка при коэффициенте полезности «+1» и 25 минутах штрафного времени. «Детройт» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 50 матчей.
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