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Сборная России по хоккею выйдет в финал Олимпийских игр — 2022?

Сборная России по хоккею выйдет в финал Олимпийских игр — 2022?
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года.

Сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Сборная России по хоккею выйдет в финал Олимпийских игр 2022 года?

Опрос доступен на сайте Quiz.

Во втором полуфинале встретятся сборные Финляндии и Словакии. Матч также пройдёт сегодня, 18 февраля. Стартовое вбрасывание — в 07:10 по московскому времени.

19 февраля состоится матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 7:10 мск).

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