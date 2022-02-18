Сборная России по хоккею выйдет в финал Олимпийских игр — 2022?
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года.
Сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Сборная России по хоккею выйдет в финал Олимпийских игр 2022 года?
Во втором полуфинале встретятся сборные Финляндии и Словакии. Матч также пройдёт сегодня, 18 февраля. Стартовое вбрасывание — в 07:10 по московскому времени.
19 февраля состоится матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 7:10 мск).
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