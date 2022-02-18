Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр, одержав победу над Словакией

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Словакии в полуфинальном матче на мужском турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
На 16-й минуте шайбу забросил нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен. Ему ассистировали Петтери Линдбом и Сами Ватанен. Маннинен доработал момент, возникший на пятаке, и направил шайбу в ближний угол ворот Патрика Рыбара. На последней минуте в пустые ворота шайбу отправил Харри Песонен.
Сборная Финляндии вышла в финал олимпийского хоккейного турнира, где сыграет с победителем второго полуфинала, в котором сойдутся Россия и Швеция. Матч пройдёт сегодня, 18 февраля (16:10 мск).
Словакия завтра, 19 февраля, сыграет в матче за третье место, который начнётся в 16:10 по московскому времени. Финал с участием финской сборной состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.
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