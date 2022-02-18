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«Металлург» сообщил о продлении контракта с нападающим Кошелевым

«Металлург» сообщил о продлении контракта с нападающим Кошелевым
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Нападающий магнитогорского «Металлург» Семён Кошелев продлил контракт с клубом.

Как сообщает твиттер-аккаунт команды, новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.

В досрочном завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард принял участие в 47 матчах, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 голевых передач при показателе полезности "+9".

«Металлург» завершил регулярный сезон на первом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 48 матчей и имея процент очков 73,96%.

В первом раунде плей-офф подопечные Ильи Воробьёва сыграют с казахстанским «Барысом». Встречи серии пройдут 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

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