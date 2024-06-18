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«Каролина» объявила имя нового генерального менеджера клуба

«Каролина» объявила имя нового генерального менеджера клуба
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«Каролина» назначила Эрика Тулски на должность генерального менеджера. Тулски провёл четыре сезона в качестве помощника генерального менеджера, а 24 мая был назначен временным генеральным менеджером.

Тулски провёл 10 сезонов в «Харрикейнз», сначала присоединившись к организации в качестве консультанта в 2014 году, затем став хоккейным аналитиком в 2015 году. В 2017 году он был назначен менеджером по хоккейной аналитике, а в 2018 году его повысили до вице-президента по хоккейному менеджменту и стратегии.

С тех пор как Тулски был назначен помощником генерального менеджера в 2020 году, он участвовал во всех кадровых решениях игроков, курировал профессиональный скаутинг и отдел хоккейной информации команды, а также помогал в переговорах по контрактам игроков, соблюдении потолка зарплат и других вопросах, связанных с хоккеем.

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