Сборная Швеции по хоккею опубликовала состав на полуфинал с Россией на Олимпийских играх

Стал известен состав сборной Швеции по хоккею на полуфинал мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России. Матч состоится на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной Швеции:
Юханссон (Хелльберг);
Фантенберг — Бенгтссон, Клингберг — Ландер — Броме;
Фолин — Хольм, Олофссон — Валльмарк — Хольмберг;
Тёммернес — Пудас, Эверберг — Юханссон — де ла Роуз;
Леннстрём, Фриберг — Рюдаль — Крюгер — Нордстрём.
Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем Инстаграме. Жми и участвуй
Напомним, ранее в финал Олимпийских игр вышла сборная Финляндии, в первом полуфинале победившая сборную Словакии со счётом 2:0. Матч за золотые медали состоится в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск). Встреча за третье место пройдёт завтра, 19 февраля (16:10 мск).
- 18 февраля 2022
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:10
-
15:45
-
15:45
-
15:36
-
15:25
-
14:55
-
14:53
-
14:29
-
14:00
-
13:57
-
13:19
-
12:36
-
12:31
-
12:00
-
11:52
-
11:25
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:47
-
08:43
-
08:35