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Сборная Швеции по хоккею опубликовала состав на полуфинал с Россией на Олимпийских играх

Сборная Швеции по хоккею опубликовала состав на полуфинал с Россией на Олимпийских играх
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Стал известен состав сборной Швеции по хоккею на полуфинал мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России. Матч состоится на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной Швеции:

Юханссон (Хелльберг);

Фантенберг — Бенгтссон, Клингберг — Ландер — Броме;
Фолин — Хольм, Олофссон — Валльмарк — Хольмберг;
Тёммернес — Пудас, Эверберг — Юханссон — де ла Роуз;
Леннстрём, Фриберг — Рюдаль — Крюгер — Нордстрём.

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Напомним, ранее в финал Олимпийских игр вышла сборная Финляндии, в первом полуфинале победившая сборную Словакии со счётом 2:0. Матч за золотые медали состоится в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск). Встреча за третье место пройдёт завтра, 19 февраля (16:10 мск).

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