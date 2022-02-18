Загитова: ура, наши хоккеисты в финале, вырвали у Швеции победу зубами!

Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Ура!!! Наши хоккеисты в финале. Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит всё решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперёд», — написала Загитова в своём «инстаграме».



Ранее в Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

Новость по теме Фетисов объяснил, за счёт чего сборная России переиграла Швецию в полуфинале Олимпиады