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Финал Россия — Финляндия на Олимпиаде-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Финал Россия — Финляндия на Олимпиаде-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России завтра, 20 февраля, сыграет финальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало матча запланировано на 7:10 мск.

Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Дании. В полуфинале российская команда сломила сопротивление Швеции в серии буллитов.

Финляндия также вышла в четвертьфинал из группы, став лучшей командой в квартете. В первом матче плей-офф Суоми крупно обыграли Швейцарию, а в полуфинале одержали победу над Словакией.

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