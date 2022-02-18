Зарипов: сборной России по хоккею по силам обыграть финнов в финале олимпийского турнира

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поделился эмоциями от выхода сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Игра получилось неплохой, сразу бросалось в глаза, что обе команды старались играть в оборону, и результат налицо. Сегодня некого выделить, не потому, что они сыграли плохо, а потому, что вся команда сыграла идентично, по тренерскому заданию, в принципе, всё было ровно. Я думаю, что нам по силам одолеть финскую сборную, так как мы хорошо знаем их хоккеистов. Тренерский штаб сделает правильную подборку и направит наших хоккеистов только на победу», — цитирует Зарипова ТАСС.



Ранее в Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.