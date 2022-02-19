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Лундквист — об обряде сборной России: интересно, они так готовятся к национальному гимну?

Лундквист — об обряде сборной России: интересно, они так готовятся к национальному гимну?
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Легендарный шведский голкипер Хенрик Лундквист, который сейчас работает экспертом на национальном телевидении, прокомментировал странный обряд сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией (2:1 Б).

«Интересно, русские так готовятся к национальному гимну или просто хотят вывести соперника из себя? В любом случае на такое просто не обращаешь внимания», — приводит слова Лундквиста Aftonbladet.

Ранее само шведское издание Aftonbladet прокомментировало необычный обряд россиян.

Напомним, в Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

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