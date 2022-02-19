Финал ОИ – 2022 между женскими сборными обошёл по просмотрам матчи НХЛ текущего сезона
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Финал женского хоккейного турнира Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) между сборными Канады и США (3:2) собрал у телеэкранов большую аудиторию, чем любой матч в нынешнем сезоне НХЛ. Об этом сообщает обозреватель Шон Шапиро в «Твиттере».
Как отмечает источник, пиковая аудитория на телеканале NBC во время финала достигла отметки в 3,54 миллиона зрителей. Это больше, чем у любой игры НХЛ в этом сезоне и второй по популярности хоккейный матч в США с 2019 года.
Напомним, в этом матче в составе канадской команды дубль оформила Мари-Филип Пулен, ещё одна шайба на счету Сары Нурс. У США голы забили Хилари Найт и Аманда Кессел. Сборная России же покинула розыгрыш турнира, уступив в 1/4 финала соперницам из Швейцарии (2:4).
Новость по темеЖенская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады
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