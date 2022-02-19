Покка: не знаю, за кого будет болеть Хартли в финале — за меня или Грицюка. Спрошу

Защитник сборной Финляндии по хоккею и омского «Авангарда» Вилле Покка поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией. Игрок обороны также прокомментировал победный буллит одноклубника Арсения Грицюка в ворота Швеции.
«Уже сказал Грицюку, что он молодчик. Я был рад, что он забил победный гол. В финале будет тяжёлый матч, если мы хотим победить, надо показать свою лучшую игру. Не думаю, что России будет завтра тяжелее от того, что она отдала много эмоций в полуфинале. Это последний матч турнира для обеих команд, обе команды хотят выиграть золото и будут выкладываться на полную. Не знаю, за кого будет болеть Хартли – за меня или за Грицюка. Спрошу его, когда вернёмся», — передаёт слова Покка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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