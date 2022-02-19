Стали известны сочетания звеньев сборной России перед финалом Олимпиады с Финляндией

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед финальным матчем с командой Финляндии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Вратари: Федотов, Билялов.



Белые: Семёнов — Шипачёв — Чибисов

Никишин — Нестеров



Красные: Гусев — Ткачёв — Грицюк

Яковлев — Елесин



Синие: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Галиев

Телегин — Войнов



Зелёные: Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов

Шарипзянов, Минулин

Напомним, сборная России завтра, 20 февраля, в финальном матче Олимпиады сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 7:10 мск. Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.