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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед финалом Олимпиады с Финляндией

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед финалом Олимпиады с Финляндией
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Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед финальным матчем с командой Финляндии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Вратари: Федотов, Билялов.

Белые: Семёнов — Шипачёв — Чибисов
Никишин — Нестеров

Красные: Гусев — Ткачёв — Грицюк
Яковлев — Елесин

Синие: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Галиев
Телегин — Войнов

Зелёные: Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов
Шарипзянов, Минулин

Напомним, сборная России завтра, 20 февраля, в финальном матче Олимпиады сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 7:10 мск. Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

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