«Он великий! С победой, страна!» ХК ЦСКА поздравил Большунова с 3-м золотом на Олимпиаде

Московский хоккейный клуб ЦСКА на своей странице в «Твиттере» поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Это золото стало для Александра третьим на текущей Олимпиаде. Всего Большунов завоевал пять медалей в Пекине.

«Он великий! С победой, страна!» — говорится в сообщении.

Отметим, что серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.