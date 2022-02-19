«Он великий! С победой, страна!» ХК ЦСКА поздравил Большунова с 3-м золотом на Олимпиаде
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Московский хоккейный клуб ЦСКА на своей странице в «Твиттере» поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Это золото стало для Александра третьим на текущей Олимпиаде. Всего Большунов завоевал пять медалей в Пекине.
«Он великий! С победой, страна!» — говорится в сообщении.
Отметим, что серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
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