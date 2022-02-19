Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он великий! С победой, страна!» ХК ЦСКА поздравил Большунова с 3-м золотом на Олимпиаде

«Он великий! С победой, страна!» ХК ЦСКА поздравил Большунова с 3-м золотом на Олимпиаде
Комментарии

Московский хоккейный клуб ЦСКА на своей странице в «Твиттере» поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Это золото стало для Александра третьим на текущей Олимпиаде. Всего Большунов завоевал пять медалей в Пекине.

«Он великий! С победой, страна!» — говорится в сообщении.

Отметим, что серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Россия сыграла со шведами скучно — так было надо. Но в финале ОИ этот трюк не пройдёт Россия сыграла со шведами скучно — так было надо. Но в финале ОИ этот трюк не пройдёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022