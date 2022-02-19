С. Фёдоров ответил на вопрос, думал ли он снять вратаря в овертайме полуфинала со Швецией

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров поделился ожиданиями перед финалом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией, а также прокомментировал полуфинальную встречу со Швецией (2:1 Б).

«Отошли от эмоций вчерашней игры? Была напряжённость, но, как говорится, стоять на лавке — не бегать. Все мысли о ребятах, они потратили все силы и эмоции. У нас даже после встречи в тренерском штабе продолжался рабочий процесс, провели анализ матча и игроков. Всё нормально.



Алексей Жамнов рассказывал, что четыре года назад перед финалом некоторых «колотило»? Я знаю эту историю. Сегодня всё прошло в штатном режиме. Беспокоимся ли, что завтра у дебютантов Олимпиады будет нервозное состояние? Я не беспокоюсь, но это возможно. Хотя думаю, что этого не произойдёт.



Вчера в овертайме хотя бы мелькнула мысль снять вратаря? У меня нет. Когда это можно делать, а когда нельзя? Риск всегда есть. На лёд вышел — уже риск. Считаю, что на турнире любого ранга это можно делать. Нужны сыгранные четвёрки, чёткое понимание, что мы делаем, правильная замена вратаря, время. И я не люблю буллиты.



Меня как тренера ЦСКА удивило то, что сделал вчера Валльмарк? Обратил на это внимание, нестандартный момент создал. Дальше этого мои мысли не углубились. Оставлю их до конца Олимпиады. Психологический приём перед матчем Нордстрёма связан с тем, что незадолго до полуфинала со Швецией ЦСКА объявил о продлении контракта? Я так глубоко не думаю. Рад, что он продлил контракт, это клубная тема. Я в этом процессе не участвовал. Жалко, финна нельзя подписать? Не скажу, что что-то жалко», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.