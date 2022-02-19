Журналист The Athletic: Мичков — лучший российский проспект, которого я когда-либо видел

Обозреватель The Athletic Скотт Уилер, рассказывая о драфте НХЛ 2023 года, поделился мнением о 17-летнем российском форварде СКА Матвее Мичкове.

«Я думаю, что Бедард фаворит на то, чтобы стать первым в следующем году (отчасти потому, что он канадец и это предубеждение реально, но также из-за контракта Мичкова со СКА), но я не уверен, что он был бы моим номером 1 прямо сейчас, исключительно в сравнении между игроками. Мичков настолько хорош и, без всяких сомнений, лучший российский проспект, которого я когда-либо видел — уж точно со времён Овечкина. Великолепие Мичкова исходит прежде всего из его способности быстро принимать решения и реализовывать их с невероятной последовательностью — будь то нестандартный бросок (его щелчок, его кистевой, и т.д.) быстрые передачи, внезапная остановка.



Но он также крепок для своего размера, что позволяет ему играть шире, цепляться за шайбы, когда нет быстрой атаки, или задерживаться для товарищей по звену. И хотя он сияет в определённые моменты, эти короткие моменты и постоянство их появлений (несмотря на то что он чертовски талантлив, он делает очень мало ошибок) создают игру с уникально высоким качеством и в некотором роде низким риском, потому что то, что он пробует, никогда не исходит от отчаяния — скорее, от желания», — приводит слова Уилера The Athletic.