Гривик: если Слафковски не будет MVP, это будет ошибкой. Он — наш решала

Нападающий сборной Словакии Марек Гривик поделился эмоциями от завоевания бронзовых медалей Олимпиады-2022.
«У меня почти нет слов, сумасшедший турнир. Мы приехали, провели несколько тренировок, тяжёлый старт. Многие в нас сомневались. Очень горжусь командой и этой медалью. Ребята играли друг за друга, бились вместе. Мы приехали сюда и знали, как играть в хоккей, надо было только настроить игру. На это потребовалось пару матчей.
Шатан и Хара были единственными капитанами Словакии с медалями? Это хорошая компания, я рад медали. Но она не про отдельных игроков, а про характер всей команды. Быть капитаном этой команды было несложно, у нас много лидеров, капитаном мог быть кто угодно. Это сумасшедшее чувство, горжусь всеми. Я всё ещё не осознаю это, но ещё осознаю.
Не сомневаюсь, что Слафковски должен быть MVP. Если этого не случится, то это будет ошибкой. Он – наш решала.
Рэмзи показал нам новый путь, который раньше игроки не знали. Все включились, стали понимать эту систему и в итоге выиграли медаль. Это говорит о многом. Он построил хоккей в Словакии, мы благодарны ему за это.
Надеюсь, это сплотило людей дома. Нашей стране это было нужно не только в хоккейном плане. Последние несколько лет были тяжёлыми для многих людей. Надеюсь, это поможет всем улыбнуться и пережить сложные моменты. Отбросить тяжёлые мысли и насладиться моментом», – передаёт слова Гривика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 февраля 2022
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