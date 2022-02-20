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Опубликован состав сборной России по хоккею на матч с Финляндией в финале Олимпиады

Опубликован состав сборной России по хоккею на матч с Финляндией в финале Олимпиады
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Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала состав национальной команды на финальный матч Олимпийских игр – 2022 со сборной Финляндии.

Иван Федотов (Тимур Билялов).

Александр Никишин — Никита Нестеров; Андрей Чибисов — Вадим Шипачёв — Кирилл Семёнов;

Егор Яковлев — Александр Елесин; Никита Гусев — Владимир Ткачёв — Арсений Грицюк;

Сергей Телегин — Вячеслав Войнов; Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков;

Дамир Шарипзянов; Сергей Плотников — Сергей Андронов — Михаил Григоренко, Артур Каюмов.

Напомним, сборная России уже сегодня, в воскресенье, 20 февраля, в финальном матче Олимпиады сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 7:10 мск. Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

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