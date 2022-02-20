Глава ОКР Поздняков – о хоккейном финале: сегодня соперник был явно сильнее наших ребят

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги Олимпиады-2022.



«Думаю, это успешные Игры для наших ребят. Предполагали, что можем побороться за 30 медалей. Прогноз совпал. Единственное – хотелось, чтобы ряд серебряных медалей на следующей Олимпиаде перешёл в разряд золотых, включая и хоккей.

Все Олимпийские игры по-своему запоминаются. Здесь было много работы, связанной с коронавирусом. Токио и Пекин запомнятся мне исключительно пандемийными вещами.

Церемония награждения в Москве для российских фигуристов? Пока не слышал о такой инициативе.

Что касается хоккея — сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но их нельзя упрекнуть в нежелании и отсутствии характера. Они все шайбы ловили на себя — чуть ли не зубами, руками и ногами. Играли самоотверженно, завоевали серебро», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.