Только один нападающий в составе сборной России набрал больше трёх очков на Олимпиаде

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпийских игр.

По итогам турнира лишь один нападающий в составе сборной России набрал больше трёх очков на Олимпиаде. Им стал Никита Гусев, на счету которого шесть очков — все за результативные передачи. По три очка набрали Антон Слепышев (2+1), Кирилл Семёнов (2+1), Арсений Грицюк (1+2) и Вадим Шипачёв (1+2).

Отметим, что на победных Олимпийских играх в 2018 году в составе российской сборной было семь нападающи[ набравших больше трёх очков: Никита Гусев (12 очков (4+8)), Кирилл Капризов (9 (5+4)), Илья Ковальчук (7 (5+2)), Павел Дацюк (6 (0+6)), Михаил Григоренко (4 (1+3)), Сергей Мозякин (4 (1+3)) и Сергей Андронов (4 (0+4)).