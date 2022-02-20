Автор решающей шайбы прокомментировал победу над Россией в финале Олимпийских игр

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Ханнес Бьёрнинен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1. Он забил победный гол.



«Я сейчас испытываю потрясающие эмоции. Мы всё это время работали усердно, все вместе. Благодаря этому мы завоевали золотые медали. Наша победа абсолютно заслуженная. Мы создали много голевых моментов, в этом не только моя заслуга, несмотря на два набранных очка. Мы верили себя и единой командой добились успеха. Мы регулярно обыгрываем Россию в важных матчах? Не знаю, в чём наш секрет. Как я уже сказал, мы просто верили в свои силы и проделали огромный объём работы.

Мы показали отличный хоккей сегодня. Всё это благодаря нашему тренеру. Он потрясающий специалист, который собрал отличную команду из хоккеистов, которые действительно хотели играть. Насколько важно для меня было забить после удаления в первом периоде? Конечно, я чувствовал ответственность, ведь нарушил правила. Завтра мы отправимся в Хельсинки и будем отмечать свой успех вместе со всеми. Готовились ли мы к празднованиям здесь? Не знаю, мы были заняты тренировками», — передаёт слова Бьёрнинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.