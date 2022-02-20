Прошкин — о серебре сборной России: играй хоккеисты НХЛ — у нас было бы меньше шансов

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Прекрасный результат. Финны выиграли в одну шайбу, была борьба. Конечно, обидно. Цена ошибки была большой, все играли осторожно. Нападающие сборной Финляндии, наверное, более техничные и забивные.
На прошлой Олимпиаде мы были чемпионами, сейчас — второе место. Да, очень обидно, некоторые ребята могли стать двукратными Олимпийскими чемпионами. Но так получилось, что делать. Играй хоккеисты НХЛ, у сборной России было бы меньше шансов. У нас была бы классная команда: вратари, нападение, защита. Но канадцы и американцы могут по две-три сборных собрать. А мы собрали бы одну», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
- 20 февраля 2022
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