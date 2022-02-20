Песонен — о золотых медалях Олимпиады: привезём этих малышек домой

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Харри Песонен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.

«Есть опустошение прямо сейчас. Смешанные ощущения — облегчение и удивительное спокойствие. Возможно, до меня дойдёт позже. У нас была особенная команда. Мы не проиграли ни одного матча на турнире. Очень горд всей командой, тренерами, вратарями. До начала турнира мы знали, что будем одной из лучших команд. Это оказывало небольшое давление, но мы замечательно справились с ним. Это одна из причин, почему я так горд. Мы были сильны ментально. Много хороших команд выбыло раньше. В любом виде спорта тяжело побеждать, в том числе на Олимпиаде. Это первое золото для Финляндии в хоккее. Мы сотворили историю.



В начале турнира пришлось непросто. Кто-то всё ещё сдавал положительные тесты на протяжении нескольких недель. Вы знаете, каково здесь. Вначале было тяжело настроиться, потому что никто не знал, что будет завтра. К счастью, скоро всё немного улеглось, все вернулись в состав. Мы запомним этот турнир навсегда. В том числе благодаря обстоятельствам — «пузырю» в деревне и всему этому. Счастлив, что уезжаем отсюда не с пустыми руками. Привезём этих малышек домой.



Счастлив, что не придётся играть во вторник в чемпионате. Давайте посмотрим, как всё сложится, но пока мы насладимся моментом и отпразднуем. Думаю, осознаю всё, когда дойду до раздевалки и разделю эмоции с командой. Финны знают, как праздновать. Это самое лёгкое. Привезу ли медаль на следующую домашнюю игру «Лангнау»? Думаю, у меня нет выбора (смеётся)», — передаёт слова Песонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.