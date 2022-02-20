«Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной». Фильппула — о победе Финляндии в финале ОИ

Нападающий сборной Финляндии Валттери Фильппула прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.



«Великолепный турнир, мы играли здорово, росли во время турнира. Тяжёлые соперники, тяжёлые матчи в одну шайбу. Счастливы, что выиграли, сегодня провели хороший матч, здорово играли в обороне весь турнир. У России много мастерства, они смогли открыть счёт, но мы ничего не меняли, играли так же, мы отлично играем в равных составах весь турнир. К счастью, мы забили два гола и победили. Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной. Великолепное чувство для нас и всей страны.



Насколько важно, что я капитан первой золотой сборной? Это особенное чувство, но в этой команде много опытных ребят, которые уже играли в важных матчах. Не только я, ассистенты, ребята без буквы, это делало мою работу проще. Каждый внёс свой вклад.



Именно он создал ту систему игры, которая приводит нас к победам. У него гигантский опыт, и весь турнир мы верили, что такой подход к игре верен. Не опускали руки.



Причина почему постоянно выигрываем у России, одна. Отличных команд много. И на этом турнире мы здорово играли в защите. Для нас именно этот стиль является выигрышным. Опять же различий между командами не так много по силе. Российская команда опытная, прекрасная техника, скорость, великолепные вратари», — передаёт слова Фильппулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.