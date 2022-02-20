Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной». Фильппула — о победе Финляндии в финале ОИ

«Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной». Фильппула — о победе Финляндии в финале ОИ
Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Валттери Фильппула прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.

«Великолепный турнир, мы играли здорово, росли во время турнира. Тяжёлые соперники, тяжёлые матчи в одну шайбу. Счастливы, что выиграли, сегодня провели хороший матч, здорово играли в обороне весь турнир. У России много мастерства, они смогли открыть счёт, но мы ничего не меняли, играли так же, мы отлично играем в равных составах весь турнир. К счастью, мы забили два гола и победили. Горжусь, что являюсь капитаном этой сборной. Великолепное чувство для нас и всей страны.

Насколько важно, что я капитан первой золотой сборной? Это особенное чувство, но в этой команде много опытных ребят, которые уже играли в важных матчах. Не только я, ассистенты, ребята без буквы, это делало мою работу проще. Каждый внёс свой вклад.

Именно он создал ту систему игры, которая приводит нас к победам. У него гигантский опыт, и весь турнир мы верили, что такой подход к игре верен. Не опускали руки.

Причина почему постоянно выигрываем у России, одна. Отличных команд много. И на этом турнире мы здорово играли в защите. Для нас именно этот стиль является выигрышным. Опять же различий между командами не так много по силе. Российская команда опытная, прекрасная техника, скорость, великолепные вратари», — передаёт слова Фильппулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Львы приручили русского медведя». Президент Финляндии ликует после финала Олимпиады «Львы приручили русского медведя». Президент Финляндии ликует после финала Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022