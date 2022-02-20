Крикунов: в финале финны были сильнее нас практически во всех компонентах

Бывший главный тренер сборной России, наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.



«По той игре нашей сборной, что мы увидели на Олимпиаде, серебряные медали – это максимум возможного. Нужно все оценивать объективно – финны в финале были нас сильнее практически во всех компонентах игры. Они больше создавали моментов, больше бросали, действовали креативно в атаке, грамотно в обороне, были сильнее на точке вбрасывания. Наши ребята бились изо всех сил. В том, что мы добрались до финала — огромная заслуга Вани Федотова. В целом, в обороне играли неплохо, а вот в атаке… Посмотрите, сколько шайб мы забросили, если не брать в расчет матч с чехами, где их вратарь начал чудить? Всего девять шайб в четырех матчах. И это при том, что в штабе сборной четыре очень сильных в прошлом нападающих! Хотя, если не брать в состав тех игроков, кто идет на лидирующих позициях в КХЛ по набранным очкам, чего тогда можно ожидать от команды?



Было опасение перед Олимпиадой за тренерский штаб. Олимпийские игры – турнир, хоть и без игроков НХЛ, но это самое важное соревнование четырехлетия и, бесспорно, руководить командой должен опытный тренер. Алексей Жамнов – выдающийся в прошлом хоккеист, спора нет, но он еще не состоялся как тренер для того, чтобы руководить сборной страны на Олимпиаде. Это факт. Нужно было принимать важные решения, перекраивать состав, играть новыми схемами, дать понять игрокам, что необходимо нагнетать, действовать остро, а у нас в третьем периоде, когда необходимо было отыгрываться, лишь три броска в створ ворот…» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.