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«Морально я готов к чему угодно». Тарасенко — о возможном обмене из «Сент-Луиса»

«Морально я готов к чему угодно». Тарасенко — о возможном обмене из «Сент-Луиса»
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Российский нападающий Владимир Тарасенко поделился мнением о возможном обмене из «Сент-Луис Блюз».

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я готов к чему угодно. Сейчас всё нормально, наша тройка и команда играют хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного кубка в 2019 году нам недостаточно», — приводит слова Тарасенко телеграм-канал НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Тарасенко провёл 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач. «Сент-Луис» после 49 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 64 балла. Возглавляет таблицу «Колорадо», у которого 76 очков после 49 встреч.

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