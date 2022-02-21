Мэттьюс: Любушкин – отличный парень по жизни
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал появление в команде российского защитника Ильи Любушкина.
«Буш – отличный парень по жизни, а на льду он в каждом матче отдает себя на сто процентов. Он готов блокировать броски и делать что угодно, жертвуя собой ради победы команды. Это прекрасное приобретение для нас, я действительно рад его приходу», – цитирует Мэттьюса официальная русская версия сайта НХЛ.
В текущем сезоне Любушкин провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился девятью результативными передачами (0+9), заработав коэффициент полезности «-6» при 26 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 180 встреч и 19 (1+18) результативных действий с показателем полезности «-24».
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