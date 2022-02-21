Генеральный менеджер «Торонто» Дубас: Любушкин пребывал в тени в «Аризоне»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас высказался о новичке российском защитнике Илье Любушкине.
«Любушкин в какой-то степени пребывал в тени, находясь в «Аризоне», но если сравнить то, что он способен привнести, с другими вариантами, которые есть на рынке, то, я думаю, мы сделали неплохую ставку», – цитирует Дубаса официальная русская версия сайта НХЛ.
В текущем сезоне Любушкин провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился девятью результативными передачами (0+9), заработав коэффициент полезности «-6» при 26 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 180 встреч и 19 (1+18) результативных действий с показателем полезности «-24».
Напомним, «Торонто» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В их активе 67 очков в 48 матчах.
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