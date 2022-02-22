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«Торонто» выменял у «Аризоны» 36-летнего канадского вратаря Картера Хаттона

«Торонто» выменял у «Аризоны» 36-летнего канадского вратаря Картера Хаттона
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36-летний канадский голкипер «Аризоны Койотс» Картер Хаттон станет игроком «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в «Твиттере».

При этом, окончательные детали сделки ещё не согласованы – Хаттон станет игроком «Торонто» в обмен на будущие договорённости.

Согласно информации портала Capfriendly Хаттон имеет на руках годичный действующий контракт до конца сезона-2021/2022 с зарплатой $ 750 тыс. В текущем сезоне Картер принял участие в трёх матчах за «Аризону», в которых пропускал в среднем 7,76 шайб за игру, отражая 74,1% бросков.

Ранее Картер выступал в НХЛ за такие команды, как «Чикаго Блэкхоукс», «Нэшвилл Предаторз», «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сэйбрз». Всего он провёл в лиге 235 матчей, имея коэффициент надёжности 2,76 и отражая 90,8% бросков, сохранив ворота в неприкосновенности в 13 случаях.

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