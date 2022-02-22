Илья Михеев забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Монреалем»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 5:2.
На 45-й минуте матча голом отметился российский нападающий гостей Илья Михеев. Его шайба стала первой для «Торонто» в этом матче. После него, спустя минуту, гол забил Пьер Энгвалль.
У хозяев же ранее заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (дважды), Коул Кофилд, Майк Хоффман и Рем Питлик.
В текущем сезоне Михеев провёл 20 матчей, набрав 11 (8+3) баллов при общей полезности «+6». В сезоне-2020/2021 на его счету 54 встречи и 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5».
«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 49 матчей.
- 22 февраля 2022
-
05:23
-
04:23
-
01:59
- 21 февраля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:33
-
21:57
-
21:52
-
21:12
-
20:51
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
20:13
-
19:54
-
19:46
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
15:24
-
15:18
-
14:55