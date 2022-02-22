Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов покинул ковид-протокол, сообщает официальный сайт команды.



Напомним, российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов попал в коронавирусный протокол. Это произошло непосредственно перед началом гостевого матча «Айлендерс» с «Калгари». Варламов принимал участие в раскатке, но в итоге не вышел на игру, на которую изначально был заявлен в основном составе.



33-летний российский голкипер попал в список заболевших 13 февраля, однако последний раз выходил на лёд ещё 3 февраля, когда «островитяне» уступили «Сиэтлу» (0:3).

В этом сезоне у голкипера 14 сыгранных матчей, в которых он пропустил 35 голов. Всего у вратаря в НХЛ 543 матча и 1362 пропущенные шайбы.